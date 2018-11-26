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Tartıştığı iki oğlunu bacaklarından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mahmut Ö.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mahmut Ö. (50), tartıştığı iki oğlunu tabancayla bacaklarından vurup yaraladı. Baba gözaltına alınırken, yaralı çocukları hastanede tedaviye alındı.
Hacet Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mahmut Ö. henüz bilinmeyen nedenle çocukları Yunus Emre Ö. (23) ve Şahin Ö. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. yanındaki tabancayla çocuklarının bacaklarına ateş açtı. Olayda bacaklarına kurşun isabet ederek yaralanan Yunus Emre ve Şahin Ö. kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İki kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis, Mahmut Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Mahmut Ö., adliyeye sevk edildi.

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