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Tartıştığı kadını bıçaklayıp, kendisini de yaralayan saldırgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:12 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla yaralayıp, kendisine de zarar verdiği sırada yakalanan Mestan Yıldız (71), tedavisi sonrası emniyette sorgulandı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla yaralayıp, kendisine de zarar verdiği sırada yakalanan Mestan Yıldız (71), tedavisi sonrası emniyette sorgulandı. Adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız, ifadesinde, Karaaslan için 52 bin lira kredi çektiğini; ancak kadının kendisine ödeme yapmadığını söyledi.
Olay, 9 Aralık Pazartesi günü, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mestan Yıldız, sokakta karşılaştığı Naime Karaaslan ile para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Yıldız, bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Karaaslan'ı göğsünden yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verirken, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalandı. Yıldız ve Karaaslan, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Naime Karaaslan'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kendisine zarar verdiği sırada yakalanan Mestan Yıldız ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Yıldız, ifadesinde, isteği üzerine Naime Karaaslan'a farklı zamanlarda 52 bin lira kredi çekip, verdiğini ancak kadının kendisine parayı ödemediğini söyledi. Yıldız, "Farklı tarihlerde toplam 52 bin lira kredi çekip verdim; ancak geri alamadım. Dolandırıldığımı düşünerek, tartıştık sonra da bıçakladım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mestan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.

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