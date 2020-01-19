Tartıştığı kadını darbettiği öne sürülen öğretim görevlisine 15 yıl hapis istemi

Konya'da arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklanan öğretim görevlisi hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Meram ilçesinde arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklanan Fevzi G. hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianame, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Fevzi G. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Merkez Meram ilçesinde 17 Kasım 2019'da yaşanan olayda, arkadaşı Süheyla B'nin oturduğu siteden ayrılmak isteyen öğretim görevlisi Fevzi G, Ayşe Y'nin aracını girişe park etmesi nedeniyle otoparktan çıkamamıştı.

Daha sonra Süheyla B, aracını çekmesi için Ayşe Y'nin oturduğu daireye gitmiş, aracının başına gelen Ayşe Y, Süheyla B. ve Fevzi G. ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fevzi G'nin, Ayşe Y'yi darbettiği öne sürülmüştü. Yaralanan Ayşe Y, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Fevzi G. de tutuklanmıştı.

