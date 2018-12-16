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Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, U.S.

Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA) - BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, U.S. adlı kadın, sokak ortasında tartıştığı, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Şenol Bilici tarafından bıçaklanarak, ağır yaralandı. U.S., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Bilici ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, önceki akşam, Bozüyük'e bağlı Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde meydana geldi. Şenol Bilici, sokak ortasında tartıştığı, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen U.S.'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Bilici ise park halindeki otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevredekiler, yaralı kadının yanına gelip, sağlık ekibine de haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı U.S.'yi ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk mücadelesi acil serviste yapılan U.S., durumunun kritik olması nedeniyle sevk edildiği Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şenol Bilici ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Bilici, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan U.S. adlı kadının, Şenol Bilici'nin bıçaklı saldırısına uğradığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladıTartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladıTartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladıTartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

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