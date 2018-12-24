HABER

Tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

Tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.S. (46), Alachırka Mahallesi'ndeki evine gittiği ağabeyi Münir S. (48) ile ailevi nedenlerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, ağabeyi Münir S'yi göğsünden bıçakladı.

Eve gelen 112 Acil Servis ekibince Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Münir S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERSokakta tüm gözler üzerindeSokakta tüm gözler üzerinde
Şanlıurfa Valisi Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaretŞanlıurfa Valisi Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret
Kadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılarKadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Flaş ifadeler: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.