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Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 20:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tahir Ulutaş (55) tartıştığı kardeşi Hasan Ali Ulutaş'ı (50), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tahir Ulutaş (55) tartıştığı kardeşi Hasan Ali Ulutaş'ı (50), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Alpagut Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Ulutaş, aynı evde yaşadığı ağabeyi Tahir Ulutaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Ulutaş, evdeki pompalı tüfeği alıp, kardeşi Hasan Ali Ulutaş'a ateş açtı. Hasan Ali Ulutaş, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanırken Tahir Ulutaş, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verip, kardeşini vuruduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan Ali Ulutaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahir Ulutaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Evli ve 1 çocuk babası Hasan Ali Ulutaş'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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