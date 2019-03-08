HABER

Tartıştığı karısını bıçakla ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen koca, evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen koca, evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M.Ç. (42), tartıştığı karısı N.Ç.’yi (43) sol karın boşluğundan, sırtından ve parmağından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Kışla Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.’nin 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltıUyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltıSamsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.