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Tartıştığı karısını bıçaklayan koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralayan koca mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralayan koca mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M.Ç. (42), tartıştığı karısı N.Ç.’yi (43) sol karın boşluğundan, sırtından ve parmağından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Kışla Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.’nin 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren koca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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