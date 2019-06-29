HABER

Tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 19:21 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre, olay, Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana geldi.Meryem D.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana geldi.
Meryem D. (31) ile eşi Ahmet D. (42) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Meryem D. evden uzaklaştı. Ahmet D. ise iddiaya göre, elinde tüfekle karısı Meryem D.’yi takip ederek onu başından vurdu. Karısını vuran koca Ahmet D. olay sonrası polis ekiplerini arayarak eşini tüfekle vurduğunu ve kendi imkanlarıyla hastaneye götüreceğini bildirdi. Koca Ahmet D. tüfekle vurarak ağır yaraladığı eşi Meryem D.’yi otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine getirdi. Burada kocasının tüfeğinden çıkan mermi ile ağır yaralanan Meryem D.’ye sağlık görevlileri hemen müdahale ederken şüpheli koca Ahmet D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri Ahmet ve Meryem D. çiftinin oğulları Yunus D.’den (12) de olay hakkında bilgi aldı.
Kocası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Meryem D., Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Bozüyük’te çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandıBozüyük’te çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı
Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandıMuğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.