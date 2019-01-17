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Tartıştığı kayınbabası ve kayınvalidesini silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 22:54 | Son Güncelleme

Tartıştığı kayınbabası ve kayınvalidesini silahla yaraladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde damatları tarafından silahla vurulan kayınbaba ve kayınvalide yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdaroğlu Mahallesi'nde yaşayan H.İ (31), tartışma nedeniyle evi terk eden eşinin babasının evine gitti.

Evde kayınvalidesi S.A. ve kayınbabası C.A'yla tartışan H.İ, tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kayınbaba ve kayınvalide, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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ateş kayınbaba kayınvalide yaralama

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