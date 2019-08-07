HABER

Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 21:56 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta alacağı için evine gittiği eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta eniştesinin vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Yenikent Mahallesi'nde oturan eniştesi emekli Astsubay Metin M'nin evine giden Hasan Ö, alacağını istediği eniştesiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Metin M. tabancayla kayınbiraderini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de Metin M'yi ve eşini gözaltına aldı.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Şans Topu sonuçları açıklandıŞans Topu sonuçları açıklandı
Mardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışıMardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt 'Olay Yeri

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Hırsız dehşet saçtı: 1 ağır 3 yaralı

Hırsız dehşet saçtı! Yaralılar var

İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.