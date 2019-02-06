Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı

SİVAS'ta inşaat işçisi Serdar D. sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Ç.yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serdar D. ile kayınbiraderi Mustafa Ç. (32) sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Enişte Serdar D., üzerinde bulunan tabanca ile kayınbiraderi Mustafa Ç.'ye 3 el ateş etti. Başına, göğsüne ve koluna kurşun isabet eden Mustafa Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç.' tedaviye alındı. Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası şüpheli Serdar D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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