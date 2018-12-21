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Tartıştığı kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 21:53 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.K.

Tartıştığı kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.K. (42), kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'nu (42), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dallıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre M.K., aralarında husumet bulunan kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce M.K., kayınbiraderi Koçoğlu'nun bulunduğu otomobile ateş açtı. Koçoğlu saçmaların isabet etmesiyle yaşamını yitirdi. M.K. ise tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Koçoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma tüfeğe el koyup, kayıplara karışan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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