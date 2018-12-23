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Tartıştığı kayınbiraderini vuran polis meslektaşlarına teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 23:16 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da polis memuru Mehmet Emin B., tartıştığı kayınbiraderi Mehmet D.'yi beylik tabancasıyla yaraladıktan sonra olay yerine gelen meslektaşlarına teslim oldu.  Olay, akşam saatlerinde  Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartıştığı kayınbiraderini vuran polis meslektaşlarına teslim oldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polis memuru Mehmet Emin B., tartıştığı kayınbiraderi Mehmet D.'yi beylik tabancasıyla yaraladıktan sonra olay yerine gelen meslektaşlarına teslim oldu.
Olay, akşam saatlerinde Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 1 yıllık polis memuru Mehmet Emin B., oturduğu binanın alt katındaki kayınbiraderi Mehmet D.’nin evine giderek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sinirlenen Mehmet Emin B., beylik tabancasıyla Mehmet D.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet D., silah seslerinin duyanların haber verdiği ambulansla, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan öğretmen Mehmet D., boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunların çıkarılması için ameliyatta alındı. Mehmet Emin B. ise olaydan sonra evine çıkarak aradığı 155'e kayınbiraderini vurduğunu söyleyerek polis ekibi istedi.
Eve gelen polislere teslim olan Mehmet Emin B.. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı kayınbiraderini vuran polis meslektaşlarına teslim oldu

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