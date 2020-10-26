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Tartıştığı kayınpederini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Konya’da eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen şahıs, konuşmak için gittiği evde kayınpederini başından vurarak öldürdü.Olay, dün 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak’ta yaşandı.

Tartıştığı kayınpederini öldürdü

Konya’da eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen şahıs, konuşmak için gittiği evde kayınpederini başından vurarak öldürdü.
Olay, dün 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (21), bir süredir ayrı oldukları ve kendi babasının evinde kalan eşi D.D. ile konuşmak için yanına gitti. İkili arasındaki tartışmanın ardından evden ayrılan Mehmet D. annesi İ.D. ve 13 yaşındaki kardeşi H.D.’yi de yanına alarak tekrar kayınpederinin evine geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. ve kayınpederi Barış D. arasında kavga çıktı. Kayınpederine ateş açan Mehmet D., Barış M.’yi (40) başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan kayınpeder olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili Mehmet D., annesi İ.D. ve kardeşi H.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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