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Tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

KİLİS'te, Halit Kermen ayrılmak istediği için tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaraladı, kayınpederini öldürdü.

Tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Halit Kermen ayrılmak istediği için tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaraladı, kayınpederini öldürdü.
Olay, dün gece Ahmet Rasim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halit Kermen boşanmak isteyerek evden ayrılan eşi Hülya Kermen'in babasının evine gitti. Kermen ile evde bulunan eşi Hülya, kayınpederi Duran Karadaş (67) ile kayınvalidesi Şahine Karadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Halit Kermen yanındaki bıçak ile eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini yaraladı. Kavga ihbarıyla bölgeye giden polis ekiplerinin yaralı halde bulduğu Karadaş çifti ile kızları, çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Duran Karadaş doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Duran Karadaş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, yaralı eşi Şahine Karadaş ile kızı Hülya Kermen'in tedavilerine ise devam ediliyor.
Olayın ardından kaçan Halit Kermen ise sabah saatlerinde Kilis Belediyesi Hayvan Pazarı yakınlarında suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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