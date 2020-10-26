HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartıştığı kayınpederini öldüren zanlı ve annesi tutuklandı

Tartıştığı kayınpederini öldüren zanlı ve annesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 23:59 | Son Güncelleme

Konya’da bir süredir ayrı olduğu eşiyle konuşmak için gittiği evde çıkan kavgada kayınpederini tabancayla vurarak öldüren zanlı ve annesi, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak’ta yaşandı.

Tartıştığı kayınpederini öldüren zanlı ve annesi tutuklandı

Konya’da bir süredir ayrı olduğu eşiyle konuşmak için gittiği evde çıkan kavgada kayınpederini tabancayla vurarak öldüren zanlı ve annesi, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (21) bir süredir ayrı oldukları ve kendi babasının evinde kalan eşi D.D. ile konuşmak için yanına gitti. İkili arasındaki tartışmanın ardından evden ayrılan Mehmet D, annesi İ.D. ve 13 yaşındaki kardeşi H.D.’yi de yanına alarak tekrar kayınpederinin evine geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. ve kayınpederi Barış M. (40) arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet D., Barış M.’yi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan kayınpeder olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili Mehmet D., annesi İ.D. ve kardeşi H.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet D. ve anne İ.D. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyorTek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Antalya'da şiddet gördüğü eşinden boşanan kadın tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Sakarya'da karantinaya alınan evin sakininden komşularına: Bizde korona var gelmeyin
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Vali'den kritik uyarı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Ermenistan’ın ateşkes ihlali hakkında açıklama
Minsk Grubu'na çağrı yapıldı! Türkiye'den flaş Ermenistan açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.