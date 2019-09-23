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Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

 ÇORUM’un Alaca ilçesinde boşanma aşamasındaki Musa Tokmak (20), kayınpederi Fevzi Penpe'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldürdü. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.

Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Yusuf ÇINAR/ALACA, (Çorum), (DHA) - ÇORUM’un Alaca ilçesinde boşanma aşamasındaki Musa Tokmak (20), kayınpederi Fevzi Penpe'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldürdü. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Tokmak'ın olaydan önce sosyal medyada "Mademki cennete gidemiyecez o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Olay, gece yarısı Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tuba Tokmak'tan boşanma aşamasında olan Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye ait eve gitti. Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cinayet zanlısı Musa Tokmak'ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, "Mademki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
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Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

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