Tartıştığı kaynanasını 8 yerinden bıçaklayıp öldürdü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.
Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi’nde, aynı evde yaşayan gelin Keriman A. (43) ile kayınvalidesi Feruzan A. (67) tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada kayınvalide Feruzan A. 8 yerinden bıçak darbesi aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen 112 ekipleri ve jandarma ekipleri, Feruzan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feruzan A.’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Keriman A.’nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Maduro'ya tanınan süre doldu! Avrupa'dan peş peşe açıklamalar
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum