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  4. Tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu!

Tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu!

30.07.2024 00:30
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Malatya'da, 17 Temmuz'da borç alacak kavgasında tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz teslim oldu.

Tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu!

Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti. Olay, 17 Temmuz Çarşamba günü Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacak-verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaştı.

Yılmaz, iddiaya göre İshakoğlu’ndan borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Hakan Yılmaz’ın tabancayla ateş ettiği Eyüp İshakoğlu, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, 12 gün sonra suç aleti tabancayla birlikte polise teslim oldu. Hakan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Amasya borç
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