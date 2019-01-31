HABER

Tartıştığı kişilerin iş yerine motorlu testereyle koşan genci polis durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

SAMSUN'da iş hanında aidat yüzünden tartıştığı kişilerin iş yerine doğru, elinde çalışır haldeki motorlu testereyle koşan B.K.

Tartıştığı kişilerin iş yerine motorlu testereyle koşan genci polis durdurdu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da iş hanında aidat yüzünden tartıştığı kişilerin iş yerine doğru, elinde çalışır haldeki motorlu testereyle koşan B.K. (19), polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 12.45'te İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'nde meydana meydana geldi. İlçede iş hanında çay ocağı işleten S.A. (38) ve Y.C.A. (25) ile iddiaya göre, aidat toplamak üzere iş yerine gelen organizasyon firması yetkilisi B.K. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kapıda bekleyen B.K.'nin arkadaşı S.E. (32), yanında bulunan motorlu testereyle çay ocağına doğru yöneldi. Arkadaşının elinden aldığı motorlu testereyi çalıştırıp, çay ocağına doğru koşan B.K.'ye, polis ekipleri müdahale etti. Güçlükle sakinleştirilip elindeki motorlu testere alınan şüpheli, polis aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Motorlu testereye el koyan polis, olayla ilgili B.K. ve S.E.'yi ifade için emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı kişilerin iş yerine motorlu testereyle koşan genci polis durdurdu

PARTNERHostes kavganın ortasında kaldıHostes kavganın ortasında kaldı
İnşaat firmasını kurşunladı, kahvede yakalandıİnşaat firmasını kurşunladı, kahvede yakalandı
Zincirleme kaza: 5 yaralıZincirleme kaza: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.