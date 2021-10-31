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Tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü, takla atınca kaçtı!

31.10.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de öfkeli sürücü, yolda tartıştığı kişilere kızınca otomobili üzerlerine sürdü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin içinden çıkmayı başaran sürücü, otomobili bırakarak çaltı.

Tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü, takla atınca kaçtı!

Olay, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre otomobili ile seyir halinde olan şoför yol kenarında bulunan vatandaşlarla tartıştı. Çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesi ile olay büyümeden önlendi. Otomobiline binen öfkeli sürücü aracı yol kenarında duran vatandaşların üzerine sürdü. Hızla kendilerine gelen otomobili fark eden vatandaşlar kaçışırken direksiyon hâkimiyetini kaybeden öfkeli sürücü kaldırıma çarparak takla attı. Yol kenarında bulunan bir lokantanın camına vurarak durabildi. Yaşanan olay gece geç saatlerde olması olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Takla atıp ters dönen aracın içinden çıkıp kaçan şahıs için inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın olay yerinden çekilmesi ile yol trafiğe tekrar açıldı.

"DUVARA VURUNCA TES DÖNÜYOR, ARAÇTAN KAÇIYOR"

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Olayın görgü tanığı Gürbüz Nama” Şu aracın sahibi yoldan geçerken vatandaşlarla tartıştı. Tartışma bitince aşağıya gidiyor aracı çevirip vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlar sağa sola kaçınca duvara vuruyor ters dönüyor. Araçtan inip kaçıyor. Durumunu bilmiyorum araçtan indi yukarıya doğru kaçtı. Kısa boylu tombul bir çocuk olduğunu gördük sadece “ dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul
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