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Tartıştığı kişinin aracına bilerek çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da tartıştığı kişinin otomobiline bilerek çarpan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alper KORKMAZ / ANKARA , (DHA) - ANKARA'da tartıştığı kişinin otomobiline bilerek çarpan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerine Ankara Elvankent'te meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen kişi aracı binerek tartıştığı kişinin park halindeki aracına doğru ilerledi. Öfkeli kişi, yol kenarındaki araca çarptı. Geri manevra yapan sürücü bir kez daha bu araca çarptı. Mahalledeki olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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