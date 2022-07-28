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Tartıştığı kişinin üzerine otomobili sürdü: 1'i ağır 2 yaralı! Dehşet anları kamerada

28.07.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki sürücü trafikte tartıştı, sürücülerden biri diğerinin üzerine otomobili sürdü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün neden olduğu dehşet anları ise kameraya yansıdı. İşte olayın detayları!

Tartıştığı kişinin üzerine otomobili sürdü: 1'i ağır 2 yaralı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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Yeni ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntülerinde sürücünün otomobilini tartışma yaşadığı kişi ve yayaların üzerine sürdüğü dehşet anları yer alıyor. Görüntülerde, olay sonrasında yerde yatan kişiler de görülüyor.

(DHA)

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Beylikdüzü
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