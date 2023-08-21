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Tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı! "Ağabey, sen bana yanlış yaptın"

21.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olayda, kıraathanede çıkan tartışmanın büyümesi ile kimliği belirsiz kişi, 57 yaşındaki T.Ö.'yü tabancayla vurdu. Vurulan T.Ö. yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganın, "Ağabey, sen bana yanlış yaptın" dedikten sonra T.Ö.'ye ateş ettiği belirtildi.

Tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı! "Ağabey, sen bana yanlış yaptın"

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Kıraathanede oturan T.Ö. ile yanına gelen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabanca ile 3 el ateş etti. Kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet ettiği T.Ö. yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.Ö.'nün durumunun iyi olduğu bildirildi.

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"AĞABEY, SEN BANA YANLIŞ YAPTIN" DEDİKTEN SONRA ATEŞ ETMİŞ

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganın, "Ağabey, sen bana yanlış yaptın" dedikten sonra T.Ö.'ye ateş ettiği belirtildi.

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(DHA)

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