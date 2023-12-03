Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 2 saat sonra teslim oldu

Esenyurt'ta günlük kiralık olarak kullanıldığı iddia edilen dairede 2 kişi arasında çıkan tartışmada Ö.K. isimli kişi, tartıştığı kişiye silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kimliği belirsiz kişi, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Ö.K., olaydan iki saat sonra Bağcılar'da bir polis merkezine teslim oldu.

Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi 738. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın bodrum katında günlük kiralık olarak kullanılan daireye 2 kişi geldi. Bilinmeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucu Ö.K. isimli kişi, silahını çekerek kimliği henüz bilinmeyen kişiye 4 el ateş etti. Silah seslerinin duyulmasıyla çevredeki vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu kimliği henüz bilinmeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri de dairede çalışmalarda bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından kimliği henüz bilinmeyen kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Ö.K.'nın olaydan 2 saat sonra Bağcılar'da bulunan bir polis merkezine teslim olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA





