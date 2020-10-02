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Tartıştığı kişiye silah çeken şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı iş yeri sahibine silah çektikten sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.Olay, saat 23.30 sıralarında Saray Mahallesi Alaaddin Sokak’taki bir restoranda meydana geldi.

Tartıştığı kişiye silah çeken şahıs tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı iş yeri sahibine silah çektikten sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Saray Mahallesi Alaaddin Sokak’taki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen A.A. (27) bir süre oturduktan sonra iş yeri sahibi B.K. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmada A.A., yanında bulanan tabancayı B.K.’ye doğrulttu. Yaşanan arbedede B.K., A.A.’nın elindeki silahı aldı. Bunun üzerine A.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis kısa sürede A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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