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Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürüp, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde İ.Y.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde İ.Y. (44), tartıştığı bir kolu sakat olan hastane çalışanı Emrah Ünal’ı (37) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Aynı tüfekle başına ateş edip intihara kalkışan İ.Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin karşısındaki marketin önünde meydana geldi. İ.Y., 07 F 8478 plakalı otomobille geldiği marketin önünde, hastanede çalışan Emrah Ünal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. aracının bagajındaki av tüfeğini alarak Emrah Ünal’ın başına ateş etti. İ.Y. daha sonra aynı tüfekle kendi başına da ateş edip intihara kalkıştı.

Silah seslerinin duyulması üzerine hastaneden olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah Ünal ile İ.Y.’yi hemen Acil Servis’e nakletti. Polis ekipleri de hızla olay yerine geldi. Emrah Ünal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, İ.Y. ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis şeritle kapattığı olay yerinde bulunan av tüfeğini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren Emrah Ünal’ın bir kolunun sakat olduğu belirtildi. İ.Y.’nin ise ilçede pazarcılıkla uğraştığı kaydedildi.

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