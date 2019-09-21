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Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli, 2 gün sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, önceki gün, borç alma nedeniyle tartıştığı O.G.'yi (24) av tüfeğiyle vurarak yaralayan İsmail E.

Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli, 2 gün sonra yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, önceki gün, borç alma nedeniyle tartıştığı O.G.'yi (24) av tüfeğiyle vurarak yaralayan İsmail E. (26), polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalandı.
Olay, perşembe günü, Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi Yaz Yurdu Sokak’ta meydana geldi. Borç alma nedeniyle husumetli olan İsmail E. ile O.G. sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail E. aracından aldığı av tüfeğiyle O.G.'ye ateş açtı. O.G. tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet etmesi üzerine kanlar içinde yere yığılırken, İsmail E. olay yerinden kaçtı. O.G. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından polis ekiplerince İsmail E.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, bugün, İsmail E.'nin Melikgazi'de olduğunu belirledi. Şüphelinin otomobilini de tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. İsmail E., uyarıya uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından İsmail E. yakalandı. Gözaltına alınan İsmail E.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla birlikte 3 ayrı hırsızlık olayından da araması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail E., adliyeye sevk edildi.

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Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli, 2 gün sonra yakalandı

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