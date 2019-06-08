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Tartıştığı kişiyi, bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde A.Y., sokakta kavga ettiği Mehmet Yetkin'i üç yerinden bıçaklayarak, yaraladı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde A.Y., sokakta kavga ettiği Mehmet Yetkin'i üç yerinden bıçaklayarak, yaraladı.
Gazi Mahallesi'nde sokakta, A.Y. ile Mehmet Yetkin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.Y., yanındaki bıçakla Mehmet Yetkin'i karnından, omzundan ve kulak arkasından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkin, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan A.Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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