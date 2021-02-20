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Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

20.02.2021 01:36 | Son Güncelleme:
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Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

Zonguldak’ta 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Zonguldak’ta 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Selami K., tartıştığı arkadaşı Emre K.’yı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Emre K., tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu İlçesi Askeritepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Selami K., ve Emre K., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selami K., Emre K’yı defalarca bıçaklayarak yaraladı. Olay fark eden vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Emre K’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Emre K., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emre K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından Selami K’nın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken emniyet ekipleri her yerde kaçan şahısla alakalı arama başlattığı öğrenildi.

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