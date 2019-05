Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli; Anneme küfretti, pişman değilim

Mehmet İNAN-Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kız arkadaşına laf attığı iddiası ile buluşup, tartıştığı Ahmet C. (21) tarafından kasığından bıçaklanan Samet Göre (25), ağır yaralandı. Olayın ardından yakalanan Ahmet C., gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna, "Anneme küfür etti, pişman değilim" dedi.

Olay, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe parkında meydana geldi. Samet Göre, kız arkadaşına laf attığı iddiası ile Ahmet C. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışma üzerine mahalle parkında buluşan Ahmet C., Samet Göre'yi kasığından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Samet Göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet C.'yi metruk binada suç aleti ile birlikte yakaladı.

'SENİN ANNENE KÜFÜR ETSELER KAMERAYA MI ÇEKERSİN?'

Gözaltına alınan Ahmet C., ekipler tarafından sağlık raporu alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden yaptın? Pişman mısın?' sorusuna, "Anneme küfretti, bende bıçakladım. Pişman değilim, yine olsa yine yaparım. Senin annene küfür etseler kameraya mı çekersin" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan Ahmet C. emniyetteki ifadesinde, "Daha önce sosyal medyadan tartıştık. Anneme küfür etti. Tartışmanın ardından parkta buluştuk. Annem benim için çok değerli. Anneme küfür edince sinirlendim ve kasığından bıçakladım. Anneme küfür ettiği için bıçakladım, yine olsa yine yaparım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Samet Göre'nin olay yerinde çok kan kaybettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.