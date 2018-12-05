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Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 22:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde çıkan kavgada, Birkan Y.

Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde çıkan kavgada, Birkan Y. tarafından boğazından bıçaklanan Nuri Tolga Ö. (31), ağır yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi. Birkan Y. ve Nuri Tolga Ö. arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Birkan Y., üzerinde bulunan bıçakla Nuri Tolga Ö.'nün boğazını kesti. Ağır yaralanan Nuri Tolga Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nuri Tolga Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından otomobille kaçan ve alkollü olduğu öğrenilen Birkan Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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