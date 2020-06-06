HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 08:05 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde Oğuz T.'nin (22) kalbinden bıçakladığı Halil Türün (48), yaşamını yitirdi.

Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehanede Oğuz T. ve evli 1 çocuk babası Halil Türün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oğuz T., Halil Türün’ü kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil Türün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halil Türün’ün cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Oğuz T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Sabaha karşı feci kaza!Sabaha karşı feci kaza!

En Çok Okunan Haberler

Oktay tartışmalara son noktayı koydu: Bedeli ne olursa olsun

Oktay tartışmalara son noktayı koydu: Bedeli ne olursa olsun

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Kahreden haber: 1 şehit, 2 yaralı

Kahreden haber: 1 şehit, 2 yaralı

5 yıl süren hırsızlık! Tam 1 milyon 800 bin TL vurgun yapmış

5 yıl süren hırsızlık! Tam 1 milyon 800 bin TL vurgun yapmış

Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Diğer Haberler
Adana’da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana’da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan CHP'li eski il başkanı ölümden döndü

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, son anda ölümden döndü

Sarıyer'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sabaha karşı feci kaza!

Manisa'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Dolunay ve Çilek Ayı tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Çilek Ayı tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Mersin'de 10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.