Tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis

Erzurum’da, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Sıddık Kaya, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Kaya'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki Fırat Karakaya, taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık avukatı Ferhat Yıldırım, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı yaptığı savunmada, müvekkilinin beyanı ile eylemi kabul ederek olayı aydınlattığını söyledi.

Müvekkilinin suçunu kabul etmemesi durumunda olayın faili meçhul kalabileceğini ifade eden Yıldırım, "Kısacası müvekkilim beyanları ile olayı aydınlatmıştır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. Maddenin esirgenmemesi gerekir. Ayrıca olayın başlangıcı müteveffa ile yaşanan tartışmada müvekkile hakaret etmesi ve saldırması ile başlamıştır. Bu nedenle tahrik hükümleri uygulanmalıdır. Sabıkasız olan müvekkilim olayı anlatırken pişmanlığı da dikkate alınmalıdır." dedi.