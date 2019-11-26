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Tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis talebi

Erzurum’da, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi keserle öldürdüğü iddia edilen Mehmet Sıddık Kaya’nın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kaya, müşteki Fırat Karakaya, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 6 Ocak'ta meydana gelen olay sonrasında yakalanan sanık Kaya'nın işlediği suçu itiraf ettiğini ve Adil Karakaya'yı keser ile öldürdüğünün otopsi raporuyla doğrulandığını bildirdi.

Suçta kullanılan keser ile Kaya'nın kendisine saldırıldığını iddia ettiği demir çubuk üzerinde kan lekelerinin bulunmadığını anlatan savcı, tüm dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda sanığın "kasten öldürme" suçunu işlediği ispatlandığından müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Katılan Karakaya, yaz dönemlerinde babasının yanında çalıştığını aktararak, "Sanık kendisi sürekli gelip giderdi. Babam hiçbir müşterisine, hiç kimseye karşı arayıp oyun oynasın şeklinde hareket etmemiştir. Sanığın beyanında geçen hususlar doğru değildir, cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Sanık Kaya, önceki savunmalarını tekrar ederek uzun zamandır tutuklu bulunduğunu ve ailesinin mağdur olduğunu öne sürerek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Ferhat Yıldırım ise olayın başlangıcında olayı kimin başlattığının tespit edilemediğini söyledi.

Müvekkilinin kumar borcundan dolayı maktule hakaret ettiğini ve bahse konu şişle yaraladığını söylediğini aktaran Yıldırım, "Suçun vasfı tahrik altında adam öldürme şeklindedir. Tahrik hükümleri uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Sanık Kaya'nın eşi tanık N.K, beyanında, kocasının birisini öldürdüğünü polisten öğrendiğini anlattı.

Konuyla ilgili eşiyle arasında konuşma olmadığını ileri süren N.K, "Eşim maktul ile arkadaştı, telefonda konuştuklarından dolayı biliyorum. Eşimin kumar oynadığını biliyorum. Maktule borcu olup olmadığını bilmiyorum ancak eşim maktulden para alıp ödediğini bana anlatıyordu. Eşimin bankalara borcu vardı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutulu sanık Mehmet Sıddık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

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