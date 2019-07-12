Tartıştığı kişiyi keserle öldüren sanık hakim karşısında

"Kumar oynadığımda ve param kalmadığında kumara devam etmem için Karakaya bana borç para veriyordu. Bu şekilde yaklaşık 5 bin lira borcum birikmişti. Olay günü kahveye giderek bir süre oyun oynadım. Akşam üzeri oyunumuz bitti ve arkadaşlar gitti. Ben de gidecektim, maktul kalmamı söyleyerek borcunu istedi. Ben de aylıkçı adam olduğumu, üzerimde para olmadığını söyleyince bana 'ben anlamam, karını sat getir' şeklinde hakarette bulundu. Daha sonra soba karıştırmaya yarayan demiri alarak bana doğru savurdu ve demir elinden düştü. Kolumla demirin kafama gelmesini engelledim."

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Kaya, maktul Adil Karakaya'nın kahvesine yaklaşık bir yıldır gittiğini anlattı.

Kaya, olay yerinde bulunan keseri almak için aynı anda hamle yaptıklarını belirterek, bu hamleyi kendini savunmak için yaptığını dile getirdi.

Eline aldığı keseri maktule bir kere vurduğunu aktaran Kaya, "Kafasına ilk vurduktan sonra maktul yere düşerken 1-2 kere daha vurdum ve yere düştü." diye konuştu.

Kaya, o an telaşlı olduğu için ambulans çağıramadığını ifade ederek, "Kan aktığı ve korktuğum için keseri orada yıkadım. Zaten dışarı çıktığımda kapı geri kapanınca içeri giremedim, yapacağım bir şey kalmadı. Böyle bir şey olduğu için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanınca "Telaşlı olan kişinin suçta kullanılan keseri daha sonra muslukta yıkayarak lavabonun altına koyup nasıl dışarı çıktığı" yönündeki sorusu üzerine Kaya, "O an ki telaşla ne yaptığımın farkında değilim. Belki çok inandırıcı gelmiyor ancak maktulü o şekilde görünce paniğe kapıldım. Keseri yıkayarak lavabonun altına koydum. Musluğu açık bırakıp olay yerinden uzaklaştım." şeklinde savunma yaptı.

Adil Karakaya'nın oğlu müşteki Fırat Karakaya da beyanında, babasının borç defteri olduğunu ve 100 liradan fazla kimseye borç vermediğini anlattı.