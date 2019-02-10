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Tartıştığı kişiyi makasla ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi tartıştığı şahsı makasla ağır yaraladı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da bir kişi tartıştığı şahsı makasla ağır yaraladı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makasla yaralanan C.K., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan C.K. kendisini makasla H.S.’nin yaraladığını ileri sürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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