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Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 06:31 | Son Güncelleme

Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta N.S. ile T.P. arasında, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P. yanında bulunan silahla N.S'ye ateş etti.

Olay yerinden uzaklaşan T.P, bir arkadaşını arayıp N.S. ile tartıştıklarını ve N.S'ye ateş ettiğini söyledikten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

- İlk müdahaleyi hastanede çalışan doktor yaptı

Silah seslerini duyarak sokağa çıkan ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen doktorun, ilk müdahalesini yaptığı N.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna 3 mermi isabet eden N.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli T.P. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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alacak-verecek polis silah yaralı

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