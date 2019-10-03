Tartıştığı kişiyi tabancayla sol koltuk altından vuran şüpheli kaçtı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışmada Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurulan Tayfun Güney ağır yaralandı. Güney hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan Yücel K.'yi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18,00 sıralarında, Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak'ta meydana geldi. Tayfun Güney (31) ve Yücel K. (33), 45 AAY 676 plakalı hafif ticari araçla tarlaya geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel K. araçta, ruhsatsız tabancasıyla Güney'e 4 el ateş etti. Mermilerden biri Tayfun Güney'in sol koltuk altına isabet etti. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güney kanlar içinde kalırken, Yücel K. ise olay yerinden kaçtı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güney ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede taşın altına saklanmış tabanca, etrafta 4 boş kovan, araç içinde ve yakınlarında boş senetler buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Yücel K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Araç incelenmek üzere çekiciyle emniyete götürüldü.