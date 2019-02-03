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Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 05:38 | Son Güncelleme

Bursa’da esnafla mahalleli arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 1 kişi tüfekle ayağından vuruldu.

Bursa’da esnafla mahalleli arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 1 kişi tüfekle ayağından vuruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı linç etmeye çalışan mahalleliyi güçlükle sakinleştirdi. Silahlı saldırgan olay yerinde gizlediği tüfekle birlikte gözaltına alındı.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halısaha işletmecisi Mithat Y. ile mahalleli arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mithat Y., yanında bulunan namlusu kesik tüfek ile Serhat D.’yi bacağından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Serhat D., çevredeki vatandaşların yardımıyla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan Mithat Y. tüfeği olay yerine yakın bir yerde bulunan duvar dibine sakladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırganı taşlar ve sopalarla linç etmeye çalışan mahalleliyi, polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Ekipler çevrede yaptığı incelemelerde, Mithat Y.’nin kullandığı namlusu kısaltılmış tüfeği sakladığı delikte buldu. Saldırgan Mithat Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Serhat D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu

Tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurdu
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