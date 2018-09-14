Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı; kurtarılamadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tartıştığı bir kolu sakat hastane çalışanı Emrah Ünal'ı (37) av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle başına ateş edip intihara kalkışan İsmail Yılmaz (44), tedaviye alındığı hastanede öldü.
Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin karşısındaki marketin önüne dün saat 17.30 sıralarında 07 F 8478 plakalı otomobiliyle gelen İsmail Yılmaz, burada hastanede çalışanı Emrah Ünal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ilçede pazarcılık yapan İsmail Yılmaz, aracının bagajındaki av tüfeğini alarak Emrah Ünal'ın başına ateş etti. İsmail Yılmaz daha sonra aynı tüfekle kendi başına da ateş edip intihara kalkıştı. Silah seslerinin duyulması üzerine hastaneden olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah Ünal ile İsmail Yılmaz'ı hemen Acil Servis'e nakletti. Polis ekipleri de hızla olay yerine geldi. Bir kolu sakat olan Emrah Ünal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, İsmail Yılmaz ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Sevk edildiği hastanede ameliyata alınan İsmail Yılmaz, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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