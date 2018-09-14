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Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı; kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Antalya'nın Korkuteli ilçesinde İsmail Yılmaz'ın tartıştığı bir kolu sakat hastane çalışanı Emrah Ünal'ı av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle başına ateş edip intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Antalya'nın Korkuteli ilçesinde İsmail Yılmaz'ın tartıştığı bir kolu sakat hastane çalışanı Emrah Ünal'ı av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle başına ateş edip intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilden inen İsmail Yılmaz'ın bagajdaki pompalı tüfeği aldıktan sonra Emrah Ünal'ın başına doğru ateş ettiği, birkaç saniye sonra da aynı tüfekle başına ateş ettiği anlar yer aldı. Olay sırasında Emrah Ünal'a ateş edildiği sırada arkasında bulunan bir kişinin de koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

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