Tartıştığı kız kardeşini orakla öldürdü

Trabzon'da tartıştığı ağabeyi tarafından orakla yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde yaşayan Hacı Ö. (68) ve kardeşi Samiye Ö. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ö, evde bulunan orakla kardeşini öldürdü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.
Samiye Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Hacı Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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