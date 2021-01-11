Kahramanmaraş’ta bir kadın, sokak ortasında tartıştığı kocasına mermi yağdırdı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, son zamanlarda ailevi problem yaşayan N.Ç. ile A.Ç. buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren N.Ç., silahla eşine mermi yağdırdı. Aldığı kurşunlarla yere yığılan A.Ç., özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yapılan araştırmada kadının kocasına 10- 11 mermi sıktığı öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Halil İbrahim Korkmaz, “Eşinin arasında bir vukuat olduğunu anlattı bağırdı, elindeki çuvalı yere bıraktı ve arabanın içindeki tabancayla eşine ateş açtı. Sonra polisleri arayıp eşini vurduğunu söyledi. Daha sonra yaralıyı hastaneye kaldırdılar” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

