Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Olay Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilde Barış A., ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Barış A. bir süre sonra otomobilden indi. O sırada eşi ise otomobilin kapılarını içeriden kilitledi. Durumu fark eden Barış A., otomobilin kapısını açmak için uzun süre uğraştı.
KADIN HIZLA UZAKLAŞTI
Eşinin kapıları açmaması üzerine Barış A., otomobilin hareket etmesini engellemek için otomobilin ön camına uzandı.
Daha sonra otomobilin ön yolcu kapısına yönelen Barış A., otomobilin hareket etmesi sonucu kendini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
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