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Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Yol ortasında tartışmaya tutuşan çift herkesi şoke etti. Adam arabadan inince karısı hemen aracın kapılarını kilitledi. Dışarıda kalan adam ne yaptıysa da öfkeli eşini ikna edemedi. Kadın gaza basıp gitti, o anlar kamaraya böyle yansıdı.

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Olay Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilde Barış A., ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Barış A. bir süre sonra otomobilden indi. O sırada eşi ise otomobilin kapılarını içeriden kilitledi. Durumu fark eden Barış A., otomobilin kapısını açmak için uzun süre uğraştı.

KADIN HIZLA UZAKLAŞTI

Eşinin kapıları açmaması üzerine Barış A., otomobilin hareket etmesini engellemek için otomobilin ön camına uzandı.

Daha sonra otomobilin ön yolcu kapısına yönelen Barış A., otomobilin hareket etmesi sonucu kendini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
araba kavga Karı-Koca

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şimdi bu tarz magazin haberleri ile dolar düşer ülke refah a kavuşur..!! ülke batıyor biz hala tv dizilerinde yasıyoruz :(
Kadın kocasını böyle gece vakti bir yerlerde bırakıyor sa ondan daha başka şeylerde beklenir.
@ali.saydan istedigin kadar kültürlü olama zihniyet aynı ahh arap hayranları senin karında yapmışmı
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