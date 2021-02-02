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Tartıştığı kocasını baldırından bıçakladı

02.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Tartıştığı kocasını baldırından bıçakladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını baldırından bıçakladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını baldırından bıçakladı. Kadın olay sonrası gözaltına alınırken eşi ise hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşandı. Geçim sıkıntısı yaşadıkları iddia edilen Hülya ve İdris Ç. çifti sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Hülya Ç. eline aldığı bıçakla eşi İdris Ç.’yi baldırından bıçakladı.
Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan İdris Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Eşi Hülya Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İdris Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Hülya Ç.’ni jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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