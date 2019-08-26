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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de dün akşam tartıştığı eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hülya Ö.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de dün akşam tartıştığı eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hülya Ö. çıkarıldığı mahkemece "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Hülya Ö.'nün ifadesinde, "Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım" dediği öğrenildi.

"SADECE KENDİMİ KORUMAK İSTEMİŞTİM"
Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hülya Ö. savcılık ifadesinde Kadir Ö.'nün bir yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, evlendikten 3 gün sonra eşinin kendisini darp etmeye ve hakaret etmeye başladığını, eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini ancak tekrar barışarak birlikte yaşamaya başladıklarını söylediği öğrenildi. 24 Ağustos Cumartesi günü alkol alan eşi Kadir Ö.'nün kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine eşi Kadir Ö.'ye boşanacağını söylediği öğrenilen Hülya Ö.'nün eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve birlikte olmak istediğini söylediğini iddia ettiği belirtildi. Hülya Ö. ifadesinde, "Ben 'Yeter artık istemiyorum' dedim bu kez de eliyle kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça diğer odalarda beni darp etti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde de salonda değildi. Peşimden salona geldi. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğerinin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım" dediği öğrenildi. Hülya Ö. çıkarıldığı mahkemece "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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