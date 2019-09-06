HABER

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 00:39 | Son Güncelleme

KONYA'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

İsmail AKKAYA- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'a eline geçirdiği keserle saldırdı. Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik Sağdıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Fethiye’de çatıdan düşen işçi öldüFethiye’de çatıdan düşen işçi öldü
Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldularBelçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.