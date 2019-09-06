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Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 03:42 | Son Güncelleme

KONYA'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

İsmail AKKAYA- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'a eline geçirdiği keserle saldırdı. Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik Sağdıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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